Canlı anlatım: Alanyaspor Fatih Karagümrük maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR 1-1 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 57' Efkan - 70' Pesic

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Mevlja, Milunovic, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan, Bertolacci, Tunay, Jimmy, Pesic.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE ÜÇ OYUNCU KADROYA ALINMADI

Alanyaspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük'te Ahmed Musa, Emre Mor ve Yann Karamoh, gözlemlenen semptomlar sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Konuk ekipte kırmızı kart cezalısı Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin de bu maçta forma giyemiyor.

ALANYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 19'uncu Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.