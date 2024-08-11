×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! Alanyaspor - Eyüpspor maçı canlı anlatım

Güncelleme Tarihi:

#Eyüpspor#Alanyaspor#Futbol
Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu Alanyaspor - Eyüpspor maçı canlı anlatım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 12:11

Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam Alanyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Alanyaspor - Eyüpspor maçıyla ilgili detaylar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta karşılaşmaları kapsamında Alanyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın yayıncı kuruluşu ve saatini araştırıyor. Merak edenler için karlışamayla ilgili ayrıntıları haberimzide derledik. Peki, Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Eyüpspor maçı bugün 11 Ağustos Pazar günü saat 21:45’te başlayacak. Mücadele bugün beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul | HAdergjoaj, Furkan, Lima, Aliti, Balkovec | Makouta, Efecan, Richard | Cordova, Serdar.

İkas Eyüpspor: Berke | Tayfur, Robin Yalçın, Claro, Caner | Midtsjö | Ahmed, Recep, Emre, Thiam | Bruno.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eyüpspor#Alanyaspor#Futbol

BAKMADAN GEÇME!