Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! Alanyaspor - Eyüpspor maçı canlı anlatım

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Trendyol Süper Lig'in ilk hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta karşılaşmaları kapsamında Alanyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın yayıncı kuruluşu ve saatini araştırıyor. Merak edenler için karlışamayla ilgili ayrıntıları haberimzide derledik. Peki, Alanyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Eyüpspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...



ALANYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Alanyaspor - Eyüpspor maçı bugün 11 Ağustos Pazar günü saat 21:45’te başlayacak. Mücadele bugün beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul | HAdergjoaj, Furkan, Lima, Aliti, Balkovec | Makouta, Efecan, Richard | Cordova, Serdar.



İkas Eyüpspor: Berke | Tayfur, Robin Yalçın, Claro, Caner | Midtsjö | Ahmed, Recep, Emre, Thiam | Bruno.