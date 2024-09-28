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Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 12:27

Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ile Süper Lig'de puan tablosu bir kez daha güncellenecek. 4 puanla ligin 16'ncı sırasında yer alan Çaykur Rizespor, 6 puanla 12'nci sırada konumlanan Alanyaspor karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı, her iki takım için de kritik bir rol oynayacak. Süper Lig'e pek iyi başlayamayan ve düşme potasından uzak durmaya çalışan Alanyaspor ve Çaykur Rizespor, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALANYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Alanyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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