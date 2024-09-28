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Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı, her iki takım için de kritik bir rol oynayacak. Süper Lig'e pek iyi başlayamayan ve düşme potasından uzak durmaya çalışan Alanyaspor ve Çaykur Rizespor, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALANYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.