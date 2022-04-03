Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Alanyaspor#Çaykur Rizespor#Alanya Rize
Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı, düşme potasında kalan deplasman ekibi için kritik bir öneme sahip olacak. Son 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, formda rakibi karşısında tüm kozlarını deneyecek. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ile puan tablosu bir kez daha şekillenecek.  Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo.

ALANYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanyaspor#Çaykur Rizespor#Alanya Rize

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık