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Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ile puan tablosu bir kez daha şekillenecek. Peki, Alanyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Cemali, Phiri, Gedson, Boyd, Sabo, Alper Potuk, Pohjanpalo.

ALANYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 3 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.