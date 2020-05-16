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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2020 - 22:16,Son Güncelleme:

Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

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Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
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Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı futbolcular, çift kale maçla tamamladı

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