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Alanyaspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanı futbolcular, çift kale maçla tamamladı
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