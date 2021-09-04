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GeriFutbol Alanyaspor Çağdaş Atan sonrası Kenan Koçak'la anlaşamadı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Alanyaspor Çağdaş Atan sonrası Kenan Koçak'la anlaşamadı

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Alanyaspor Çağdaş Atan sonrası Kenan Koçak'la anlaşamadı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yollarını ayırdığı Çağdaş Atan'ın yerine Kenan Koçak'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran ve Kenan Koçak ile görüşen Aytemiz Alanyaspor’da anlaşma sağlanamadı. 

Akdeniz ekibi, son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımını çalıştıran ve Almanya’da toplam 150 maça çıkan Kenan Koçak’la tesislerde 2 kez görüştü. 40 yaşındaki teknik adamın cevabını bekleyen Alanyaspor Yönetimi Kenan Koçak’tan olumlu cevap alamayınca başka isimlere yöneldi.

Bugün itibariyle görüşmeler Kenan Koçak ile sona ererken Aytemiz Alanyaspor yönetimi listedeki diğer isimlerle temasa geçip teknik direktör arayışlarını sürdürecek.

Alanyaspor Çağdaş Atan sonrası Kenan Koçakla anlaşamadı

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