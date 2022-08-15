Alanyaspor-Beşiktaş maçında çok konuşulan karar! Golleri atanlar oyundan çıktı, geri dönüş...

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Alanyaspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında kozlarını paylaştığı maçta Valerien Ismael'in kararları ve sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

MULEKA KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçına Muleka ile başlayan Ismael, bu kez N'Koudou'yu tercih etti. Savunmaya ise Emrecan Uzunhan geçti.

TERCİH İŞE YARADI, GOLLE BAŞLADI

Valerien Ismael'in N'Koudou tercihi, maçın henüz 3. dakikasında gol getirdi. Fransız yıldız takımını öne geçiren isim oldu.

GHEZZAL'DAN HIZLI BAŞLANGIÇ

Beşiktaş'ın ilk yarıda bulduğu 3 golde ise Rachid Ghezzal'ın ciddi payı vardı. 20. dakikada Salih Uçan'a asist yapan Cezayirli oyuncu, 31. dakikada ise kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

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Tecrübeli futbolcu, ligin ilk 2 haftasında 2 gol, 1 asistlik performansa ulaşarak taraftarını mutlu etti.

SALİH UÇAN'A ÖVGÜLER

Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılışının ardından performansı merak konusu olan Salih Uçan, ilk 45 dakikada ortaya koyduğu oyunla taraftarlardan övgü aldı. Takımının ikinci golünü atan milli futbolcu için sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı.

7 GOLÜN 6'SI DEPLASMANDA

Beşiktaş formasıyla ilk golünü Alanyaspor filelerine gönderen Salih Uçan, Süper Lig kariyerinde attığı yedi golün altısını deplasmanda kaydetti.

VALERIEN ISMAEL'DEN RADİKAL KARAR

Karşılaşmanın ikinci yarısına başlanırken Valerien Ismael 3 değişiklik birden yaptı.

Mücadelenin 37. dakikasında Emrecan Uzunhan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalan siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal kenara gelirken Necip Uysal, Tyler Boyd ve Montero oyuna dahil oldu.

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Valerien Ismael'in, ilk yarıda takımın gollerini atan 3 oyuncuyu da kenara alması çok konuşuldu.

ALANYASPOR GERİ DÖNÜNCE...

Akdeniz ekibi, ikinci devrede bulduğu gollerle geri dönerek sahadan 1 puanla ayrılmasıyla birlikte Ismael'in bu kararları da gündem oldu.

Siyah-beyazlıların bu bölümde hücuma çıkmakta zorlanması ve rakibi karşısındaki yoğun şekilde savunma oyununu tercih etmesi, yapılan değişikliklere bağlandı.

39 İSABETLİ PAS

Beşiktaş'ın ikinci yarı boyunca takım halinde 39 isabetli pas yapabilmesi de dikkat çekti.