Alanyaspor - Beşiktaş maçı Süper Lig tarihine geçti! İsabetli pas sayısı, topla oynama yüzdesi...

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Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

3. dakikada Kevin N'Koudou ile öne geçen Beşiktaş, 20. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada ise Ghezzal sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlılar, 37. dakikada Emrecan'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken bu andan itibaren maçın gidişatı tamamen değişti.

Alanyaspor 45+3. dakikada Efkan'ın frikikten attığı golle maçı çevirme adına umutlarını artırırken diğer goller son dakikalara doğru geldi. Akdeniz ekibi, 81. dakikada Saiss'ın kendi kalesine attığı golle durumu 3-2'ye getirerek daha da umutlanırken son sözü 90+3. dakikada Candeias penaltıdan söyledi.

GOLLERİ ATAN OYUNCULAR KENARA GELİNCE...

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Karşılaşmanın ardından oklar Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'e çevrildi. İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini kaydeden Ghezzal, N'Kodou ve Salih Uçan'ın ikinci devre başında aynı anda oyundan alınıp Necip, Boyd ve Montero'nun sahaya sürülmesi sonrası gidişat tamamen değişti.

Oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Alanyaspor, skor üretmekte epey zorlandı fakat son 10 dakikada maç çözüldü ve skor birden 3-3'e geldi.

Savunma hattında Montero hamlesiyle üçlüye dönen Beşiktaş, orta sahayı da kalabalık tutarak rakibe boşluk vermemeye çalıştı. Ancak bu oyun şablonunda hücumda hiçbir varlık gösteremeyen siyah beyazlılar, pozisyona giremediği 45 dakika nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ismael'in planı 81. dakikaya kadar işlese de Saiss'in kendi kalesine attığı gol ve Gedson'un yaptırdığı penaltı sonrası skorun eşitlenmesiyle Beşiktaş kamuoyunda Valerien İsmael'e tepkiler arttı.

SADECE 39 İSABETLİ PAS

Maça damga vuran istatistik ise Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki topla oynama yüzdesi ve isabetli pas sayıları oldu.

Yüzde 17 topla oynama oranıyla maçı tamamlayan Beşiktaş, rakip kaleye yalnızca 1 isabetli şut atarken, isabetli orta yapamadı. Siyah beyazlıların 'Rakip ceza sahasında topla buluşma' adedi ise 3 olarak göze çarptı.

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Gol beklenti oranı 0.03 olan Beşiktaş 45 dakika boyunca sadece 39 isabetli pas yapabildi. Bu veri Süper Lig tarihine de geçti.

İstatistiklerin tutulduğu Opta döneminde bir maçın ikinci yarısında 40 isabetli pası göremeyen takımlar ve maçları şöyle;

MERKEZİ TUTMAK İSTEDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maç sonu düzenlenen basın toplantısında değişikliklerin sebebini açıkladı.

3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçiyor, oyunu tutma konusu devreye giriyor. Değişiklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan geldiler, biz merkezi tutmak istedik. Bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Rachid'in durumu sakatlıktan dolayıydı. Kulüp olarak, disiplin konusunda bir şeyler yapmamız gerekiyor. 10 kişiyken, maç ilerledikçe enerjimiz düştü. İkinci gole kadar skoru tutma konusunda iyi şeyler yaptık, sonrasında yorulduk diyebilirim

NİHAT KAHVECİ: HAKEM KADAR KÖTÜ ISMAEL



Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Valerien Ismael'i sert şekilde eleştirdi.



Kahveci, Ismael'in hamlelerinin yanlış olduğu görüşünü savunurken, "Hakem kadar kötü performans gösteren Valerien Ismael. 2'de 2 yapacaktın olmadı işte. Çok da iyi oynamayarak 3-3'e getirdi Alanyaspor, onu da söyleyeyim. Futbola zarar vermeye çalışıyorlar. Futbolcular kahramandır, onun dışında kahraman olmaya çalışmayın. Beşiktaş, Valerien Ismael'le şampiyon olabilir mi? Olabilir, kadro muhteşem çünkü. Olursa da çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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