Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı izle bilgisi

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Beşiktaş'ta daha önce Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'in sakatlıkları açıklanmıştı. Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, haftaya topladığı 49 puanla 6. sırada giriyor. Trabzonspor ve Başakşehir takımlarıyla üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, Alanyaspor karşısında haftayı kayıpsız bitirmeyi hedefliyor. Peki, Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın detayları...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Kulübü, futbolcular Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey’de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş'ta daha önce Milot Rashica ve Rachid Ghezzal'in sakatlıkları açıklanmıştı. Sarı kart cezası bulunan Omar Colley ve Semih Kılıçsoy ile, kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati de Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.