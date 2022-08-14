Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Alanyaspor Beşiktaş maçı ile ligin ikinci haftası devam edecek. Kariyeri boyunca Beşiktaş ile 13 kez karşılaşan Alanyaspor, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde edebildi. Kalan 10 mücadele ise Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Targhalline, Fatih, Candeias, Balkovec, Tayfur.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Haberin Devamı