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Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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#Beşiktaş#Alanya#Alanyaspor
Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 10:04

Alanyaspor Beşiktaş maçı, ilk haftayı 3 puanla kapatan iki takım için de yükselişi sürdürmek için kritik önem arz edecek. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile iki kez karşılaşan ve bu karşılaşmalardan 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Alanyaspor Beşiktaş maçı ile ligin ikinci haftası devam edecek. Kariyeri boyunca Beşiktaş ile 13 kez karşılaşan Alanyaspor, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde edebildi. Kalan 10 mücadele ise Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. Peki, Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Targhalline, Fatih, Candeias, Balkovec, Tayfur.

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku; Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Beşiktaş#Alanya#Alanyaspor

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