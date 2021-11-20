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Canlı Anlatım: Alanyaspor Beşiktaş maçı

#Alanyaspor#Beşiktaş#Süper Lig
Canlı Anlatım: Alanyaspor Beşiktaş maçı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Haberimizde Alanyaspor Beşiktaş maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 1

Beşiktaş: 0

Goller: 14' Babacar

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin

SON 3 DEPLASMANDA KAZANAMADI

Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'a da yenilerek liderin 10 puan gerisinde kaldı.

Deplasmanlarda beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar oynadığı son 3 dış saha maçından yenilgiyle ayrıldı.

Dış sahada son galibiyetini Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı maçlarda Altay'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a ise 1-0 yenildi.

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LİGDE 8 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 8 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.

BATSHUAYİ SAKAT, WELİNTON SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Michy Batshuayi yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton da yarınki maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Ligde Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcu, Trabzonspor maçlarında gördüğü kartla sınıra geldi.

Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

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#Alanyaspor#Beşiktaş#Süper Lig

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