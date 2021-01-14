Alanyaspor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor 5’inci turda girdiği Ziraat Türkiye Kupası’nda rakibi Adanaspor’u 5-1’lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Geçen sezon finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor’a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor, bu sezon kupayı kaldırmak istiyor. Özellikle son iki sezondur kulüp tarihinde birçok ilke imza atan Alanyaspor, bu sezon kupayı da evine getirerek bir ilki daha başarmak istiyor. Son 16 turunda yarın BB Erzurumspor’u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA OLACAKLAR

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1’lik net skorla eledi. Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor’u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor’da forma giyen oyuncular oldu.

ALANYASPOR TAM KADRO

Ligde ve kupada son 9 maçtır evinde kaybetmeyen Alanyaspor’un, geçen hafta evinde Kasımpaşa’ya karşı 2-1’lik skorla mağlup olmasının ardından yenilmezlik serisi son buldu. Kupa maçıyla birlikte yeniden aynı seriyi yakalamak isteyen Alanyaspor’da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pandemi döneminde alınan kararlar doğrultusunda futbolcular oynadığı müsabakada cezasını çekeceği için lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Manolis Siopis kupa maçında oynayabilecek.

MUHTEMEL KADRO

Alanyaspor’un Erzurumspor maçında sahaya çıkacak muhtemel 11’i: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar

ALANYASPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor BB Erzurumspor maçı bugün akşam saat 18:45'te başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR’DAN TRANSFER ATAĞI

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo transferlerini açıkladı.

Süper Ligde geride kalan 18 haftada 13 puan toplayarak ligin dibine demir adan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, listesinde olan futbolcuları transfer etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrükten Brahim Darri ile anlaşan mavi beyazlılar, ardından Polonyanın Radov takımında forma giyen kaleci Jakup Szumski ile sözleşme imzaladı.

Transferde hareketli günler yaşayan BB Erzurumsporda bugün akşam saatlerinde 3 transfer daha tamamlandı. Erzurum ekibi, Fatih Karagümrükten Aatif Chahechouhe, son olarak Trabzonsporda oynayan Manuel da Costa ve Belçikanın Cercle Brugge takımında ter döken Johanna Omolo ile anlaşıldığını açıklandı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Brahim Darri, Jakup Szumski, Aat,f Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo, Erzurumsporumuza hayırlı olsun denildi.

3 FUTBOLCU GİTTİ, 2'SİNİN DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan BBÿErzurumsporda ayrılıklar da devam ediyor. Sissokonun tek taraflı sözleşmesini feshetmesinin ardından yönetimle anlaşan kaptan İbrahim Akdağ kulüpten ayrılan ikinci isim oldu. Yönetimle anlaşarak ayrılan Kaan Kanak ise Adana Demirsporla sözleşme imzaladı.

Mavi beyazlı kulüp yönetimin, kaleci Farnolleden kulüp bulmasını isterken, bir süreden beri kadroya alınmayan Hamrounun durumu ise belirsizliğini koruyor.

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