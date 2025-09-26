×
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: 'Galatasaray'ı tarihi farkla uğurlayabilirdik'

Güncelleme Tarihi:

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Galatasarayı tarihi farkla uğurlayabilirdik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 23:28

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Çavuşoğlu'nun sözleri;

En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane alt yapıdan oyuncu vardı, iki tane geçen sene 1. Lig'de oynayan oyuncunun olduğu bir maçta, Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi.

ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ

Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzamada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuç, Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum.

