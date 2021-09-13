Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıkladı! İşte Galatasaray'ın Berkan Kutlu için ödediği bedel

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu; teknik direktör değişimi, Berkan Kutlu ve Emre Akbaba'nın transfer detayları hakkında konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN SÖZLERİ

Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, Çağdaş Atan'la yolların ayrılmasına yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Futbol içerisinde ayrılıklar var. 2 maçla hoca değişikliğine gidiyorsak mutlaka bir sebebi vardır. Biz kolay kolay hoca değişikliği yapan kulüp değiliz fakat bir değişim oldu. Çağdaş hocamıza teşekkür ediyorum, ilerleyen yıllarda yollarımız kesişebilir. Çağdaş hocama kariyerinde başarılar diliyorum. Bülent Hoca (Korkmaz) ile anlaştık. İki taraf için de hayırlısı olsun. Her hocanın kendisine göre sistemi olabilir. 43 yıldır futbolun içerisindeyim. Ben futbol oynarken, çalıştığımız bazı hocalar doğmamıştı" diye konuştu.

"EMRE AKBABA'NIN SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON YOK"

Emre Akbaba'nın sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Emre'nin sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Emre sakatlıklar yaşamasaydı; hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacaktı. Emre bu sezon oynamak ve form tutmak istiyor. Emre inşallah burada eskisi gibi çıkış yakalar ve kulübüne iyi bir şekilde döner. Umarım, Emre Akbaba'nın Ozan Tufan'ın dönüşü gibi bir dönüş olur. Emre Akbaba transferinden dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERKAN KUTLU'NUN BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise yüzde 20'lik payımız var" diye konuştu.

BABACAR'IN SAĞLIK DURUMU

Babacar'ın sağlık durumuyla ilgisi ise Çavuşoğlu, "Babacar'ın sağlık sorunu çözüldü. Babacar'ın şu anda durumu gayet iyi" dedi.