Canlı anlatım: Alanyaspor Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

ALANYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 20'nci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

ALANYASPOR'DA 13 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor’da 7’si futbolcu toplam 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında bugün saat 16.00’da Medipol Başakşehir’i konuk edecek Aytemiz Alanyaspor’da 7’si futbolcu toplamda 13 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.