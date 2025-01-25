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ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR FK CANLI YAYIN 🔴 || Muhtemel 11'ler belli oldu! Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

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#Alanyaspor#Canlı Yayın#Maç Saati
ALANYASPOR-BAŞAKŞEHİR FK CANLI YAYIN 🔴 || Muhtemel 11ler belli oldu Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:45

Süper Lig 21. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bugün Alanyaspor sahasında Başakşehir'i sahasında konuk edecek. Karşılaşama öncesinde heyecan devam ederken başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Hemen belirtelim ki muhtemel 11'ler dahil olmak üzere maçlarla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan Alanyaspor Başakşehir maçı canlı yayın saati ve kanalı...

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Alanyaspor Başakşehir FK maçı saat kaçta hangi kanalda? Bugün oynanacak Alanyaspor Başakşehir FK maçı öncesinde sporseverler başta olmak üzere iki takımın taraftarları merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki maçın saati ve canlı yayın kanalı dahil merak edilen detayları haberimizde derledik. Peki, Alanyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte merak edilip araştırılan Alanyaspor Başakşehir maçı canlı yayın saati ve kanalı ile ilgili ayrıntılar...

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Başakşehir FK maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Fatih, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Lima, Crespo, Berat, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek

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Başakşehir'de 3 eksik

RAMS Başakşehir'de 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Onur Ergün ile sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve yeni transfer Christopher Operi, karşılaşmada görev yapamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek, sarı kart cezasını tamamladı. Bu sezon Süper Lig'de 13 gole imza atan Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'ın şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

İki takım arasında 18. randevu

RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 17 maçın 7'sini Başakşehir, 5'ini Alanyaspor kazandı. Beş müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler 24 kez fileleri havalandırdı, Akdeniz temsilcisi ise 20 gol kaydetti.

Başakşehir, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelede Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

 

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#Alanyaspor#Canlı Yayın#Maç Saati

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