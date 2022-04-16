Alanyaspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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2022 takvim senesinde oynadığı iç saha maçlarında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Alanyaspor, son karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Deplasmanda çıktığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ocak-Mart 2021 arasındaki dönemde yaşadı. Süper Lig'deki son 14 maçında üç mağlubiyet alan Alanyaspor, kaybettiği karşılaşmaların tamamında 4+ gol yedi.

Süper Lig'in son 10 haftasında mağlubiyet almayan tek takım olan Antalyaspor; bu dönemde en fazla maçta kalesini gole kapatan, en az gol yiyen ve en fazla puan toplayan ekip konumunda (24).Bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 18 maçı kaybetmeyen Alanyaspor, bu şekilde mağlubiyet almayan iki takımdan biri. Antalyaspor ise geride kalan 32 haftalık süreçte ilk golü yediği deplasman karşılaşmalarında galip gelemedi.

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Bu sezon Süper Lig'de beş farklı oyuncusundan 10+ gol katkısı alan Alanyaspor, Famara Diedhiou'nun skor katkısı vermesi durumunda 2015/16 sezonundaki Beşiktaş'tan bu yana 6+ oyuncusu çift haneli sayıya ulaşan ilk takım olabilir. 2021/22 Süper Lig sezonunda Alanyaspor'un en fazla golünde payı bulunan oyuncu olan Efecan Karaca, Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştığı sezonunu geçiriyor.Antalyaspor'un bu sezon Süper Lig'de en golcü ismi olan Haji Wright, ilk 11'de başladığı son dört maçta beş gole doğrudan katkı sağladı.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Antalyaspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.