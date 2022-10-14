Canlı: Alanyaspor - Antalyaspor maçı

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Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanabilen Alanyaspor, tek galibiyetini bu süreçte skor avantajı yakalayabildiği tek karşılaşmada Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek aldı.

Maçta ilk devre oynanıyor

Alanyaspor 0-0 Antalyaspor

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan.

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Ufuk, Fredy, Gökdeniz, Luiz Adriano, Ghacha, Haji Wright.

Son beş Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Antalyaspor, bu süreçte ligde en az puan toplayan ve en kötü averaja sahip takım konumunda. Francesco Farioli yönetiminde oynadığı iç saha maçlarında aldığı galibiyetlerde ortalama 3.3 gol atan Alanyaspor, puan kaybettiği sekiz karşılaşmada 1.1'lik ortalamada kaldı.

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını toplam altı gol yiyerek kaybeden Antalyaspor, daha önceki dokuz karşılaşmalık yenilmezlik serisinde kalesinde ortalama 0.8 gol görmüştü.

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Alanyaspor bu sezon sadece iki Süper Lig maçında açılış golünü atabildi ve bu iki karşılaşmayı da kazandı. Geride kalan dokuz haftalık süreçte onlardan daha düşük sayıda kalan tek takım, şu ana kadar hiçbir maçın ilk golünü kaydedemeyen tek ekip olan Ümraniyespor.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu olan Efkan Bekiroğlu, Süper Lig kariyerinde hem gol atıp hem de asist yaptığı tek maçı Antalyaspor'a karşı oynadı.

Süper Lig'de attığı son altı golün beşini ceza sahası dışından kaydeden Fernando, 2022 takvim senesinde bu şekilde en fazla gol atan oyuncu konumunda. Opta'nın bu alanda veri tutmaya başladığı 2010/11 sezonundan bu yana Antalyaspor formasıyla ceza sahası dışından daha fazla gol atan tek oyuncu Tita.

Süper Lig kariyerinde yabancı teknik adamların çalıştırdığı takımlara rakip olduğu beş maçın sadece birini kazanan Nuri Şahin, bu galibiyeti geçen sezon Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek aldı.

ALANYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Alanyaspor - Antalyaspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.