Alanyaspor Ankaragücü maçı ile ligin 21'inci Hafta mücadelesi devam ediyor. Oynadıkları oyun ile ligin ilk haftalarına damga vuran Alanyaspor, son haftalarda art arda aldığı başarısız sonuçları Ankaragücü maçı ile telafi etmek istiyor. Ankaragücü ise alt sıralardan uzaklaşabilmek için 3 puan arayışını sürdürüyor. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı detaylar

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21'inci Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Ankaragücü ile karşılaşacak. 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde 3 maçlık yenilgi serisine sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek son veren MKE Ankaragücü, haftaya 18 puanla 19.

sırada girdi. Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Atakan Çankaya, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek.



Son 3 maçından sadece 1 puan alarak düşüşe geçen Aytemiz Alanyaspor ise 31 puanla 6. sırada yer alıyor.



Geçen sezon bu iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Akdeniz temsilcisi farklı kazanmıştı. Sahasında rakibini 5-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, Ankara'da ise 4-1'lik galibiyet almıştı.

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