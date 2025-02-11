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Alanyaspor, Andraz Sporar'ı renklerine bağladı

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#Transfer#Alanyaspor#Süper Lig
Alanyaspor, Andraz Sporarı renklerine bağladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 14:38

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Panathinaikos forması giyen Sloven forvet Andraz Sporar'ı kadrosuna kattı.

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Alanyaspor'a Panathinaikos'tan bir transfer daha.

Kısa bir süre önce yeşil-beyazlılardan Hollandalı orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'yı kiralık olarak kadrosuna katan Akdeniz ekibi, bu kez Sloven forvet Andraz Sporar'ı bonservisiyle renklerine bağladı.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Panathinaikos’tan Sloven forvet Andraz Sporar ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz temsilcisi devre arası transfer döneminde daha önce Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Enes Keskin, Tonny Vilhena gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

ANDRAZ SPORAR’IN PANATHINAIKOS KARİYERİ

Üç sezon önce Sporting'den 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında Panathinaikos'a transfer olan Andraz Sporar, Yunan ekibinde 89 maçta 28 gol - 9 asistlik performans ortaya koydu.

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#Transfer#Alanyaspor#Süper Lig

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