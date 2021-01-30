Alanyaspor, Anastasios Bakasetas'a veda etti! Trabzonspor'a transfer...

Trabzonspor'un transferini bitirme konusun anlaşmaya vardığı Bakasetas, Alanyaspor ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor, Yunan futbolcu için veda mesajı yayımlarken futbolcuya kariyerinde başarılar dilendi.

''GÖNÜLLERİ FETHEDEN...''

Kulübün sosyal medya hesabından Türkçe ve Yunanca yapılan paylaşımda, “Kulübümüze adım attığı ilk andan bugüne kadar gerek kişiliği gerekse sportif katkılarıyla gönülleri fetheden Anastasios Bakasetas'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde üstün başarılar dileriz. Yolun açık olsun Baka.” ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor'un hem Türkçe hem Yunanca yaptığı paylaşımı şu şekilde;

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