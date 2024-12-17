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Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur Alanyaspor Amed maçı hangi kanalda?

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Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta ZTK 5. tur Alanyaspor Amed maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 17:26

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Corendon Alanyaspor Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, Gain Park Stadı'nda oynanacak. Peki, Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK 5. tur Alanyaspor Amed maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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Alanyaspor Amed Sportif Faaliyetler maçı bu akşam futbolseverlerle buluşuyor. Kupada 4. eleme turunu geçen Amed SK, gruplara kalmayı hedefliyor. Alanyaspor, Amedspor karşısında kazanarak grup aşamasına geçmeyi istiyor. Peki, Alanyaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Alanyaspor Amed SK canlı izle bilgisi...

ALANYASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor Amed SK maçı 17 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

ZTK GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

17 Aralık Salı:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.30 Tümosan Konyaspor-Karacabey Belediyespor (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK (Çaykur Didi)

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gain Park)

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ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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