Alanyaspor Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Antalya'da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir'de 2-0 yenmişti.

Aytemiz Alanyaspor, Altay'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 58. takım olacak.

ALANYASPOR ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Altay maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte İsveçli Eric Björkander'in sakatlığı bulunuyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsilcisininSüper Lig'de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.

Altay, Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 27'nci takım olacak. Alanya ekibi bugüne kadar rakip olduğu 26 ekip arasında sadece Ankaraspor'u mağlup edemedi. Bugüne kadar Alanyaspor ile Altay arasında oynanan altı lig maçını da ev sahibi ekipler kazanırken; Alanyaspor son iki karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Alanyaspor, üst üste üç galibiyeti son olarak Ekim 2020'de aldı. Geçen hafta Kayserispor'u yenen Altay, 21'inci yüzyılda Süper Lig'e o sezon yükselen takımlar arasında lige ikide iki yaparak başlayan dördüncü ekip olmak istiyor.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son beş maçın dördünü gol yemeden kazanan Alanyaspor, diğer karşılaşmada BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Alanyaspor, 2021/22 Süper Lig sezonunun ilk haftasında galip gelen takımlar arasında en az şut çeken ve en düşük gol beklentisinde kalan takımdı.

Altay geçen hafta Kayserispor karşısında, Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2016/17 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında topa %40'ın altında sahip olup rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan ekip oldu. Alanyaspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol atan Cristian Borja'nın, kariyerinde iki gol kaydettiği sezon bulunmuyor.

Brann forması giydiği son dört lig maçının ardından Altay'la çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandıran Daouda Bamba, kariyerinin en uzun serisini devam ettirmek istiyor.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'in 18 takımlı formata geçtiği 1994/95 sezonundan bu yana sadece bir kez lige oynadığı ilk iki maçını da kazanarak başladı.