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Haber Giriş: 30.08.2020 - 13:43 | Son Güncelleme:

Alanyaspor, Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı

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Alanyaspor, Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı
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Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın 17 yaşındaki sol beki Ahmet Gülay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, Beşiktaş'ın geç oyuncusu Ahmet Gülay'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Satın alma opsiyonuyla 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sol bek, Türkiye Ligi U19 Elit A’da 6 kez forma giydi.

Alanyaspor, Ahmet Gülay’ı kadrosuna kattı

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