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Canlı Anlatım: Alanyaspor Adana Demirspor maçı

#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Adana Demirspor
Canlı Anlatım: Alanyaspor Adana Demirspor maçı

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 1

Adana Demirspor: 1

Goller: 22' Eduardo, 39' Erhun

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fer, Umut, Efecan, Awaziem, Eduardo, Milunovic, Mevlja, Borja, Oğuz, Tayfur

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyip, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Erhun, Akintola, Assombolanga

Alanyaspor  Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan Alanyaspor-Adana Demirspor maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma bugün saat 17.30'da başladı ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Gözler golcülerde olacak

10 golü bulunan Emre Akbaba ve 11 gollü Balotelli takımlarının en önemli kozu olacak. Bu futbolcuların yanı sıra iki takımda da önemli golcüler var. Mavi-Lacivertlilerde Balotelli’nin yanı sıra, Assombalonga 10, Yunus Akgün 8, Bjarnason 5, Vargas ise 4 golle takımları için müthiş bir mücadele gösteriyor. Turuncu-Yeşilli takımda ise Emre Akbaba’nın yanı sıra Famara 8, Davidson 6, Babacar 6, Oğuz ise 4 golle Güney temsilcisi için ter döküyor.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Alanyaspor#Adana Demirspor

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