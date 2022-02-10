Canlı Anlatım: Alanyaspor Adana Demirspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
İlk yarı oynanıyor
Alanyaspor: 1
Adana Demirspor: 1
Goller: 22' Eduardo, 39' Erhun
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fer, Umut, Efecan, Awaziem, Eduardo, Milunovic, Mevlja, Borja, Oğuz, Tayfur
Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Tayyip, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Erhun, Akintola, Assombolanga
Alanyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan Alanyaspor-Adana Demirspor maçını Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma bugün saat 17.30'da başladı ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Gözler golcülerde olacak
10 golü bulunan Emre Akbaba ve 11 gollü Balotelli takımlarının en önemli kozu olacak. Bu futbolcuların yanı sıra iki takımda da önemli golcüler var. Mavi-Lacivertlilerde Balotelli’nin yanı sıra, Assombalonga 10, Yunus Akgün 8, Bjarnason 5, Vargas ise 4 golle takımları için müthiş bir mücadele gösteriyor. Turuncu-Yeşilli takımda ise Emre Akbaba’nın yanı sıra Famara 8, Davidson 6, Babacar 6, Oğuz ise 4 golle Güney temsilcisi için ter döküyor.