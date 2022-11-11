Canlı Anlatım: Alanyaspor Adana Demirspor maçı

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Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 0

Adana Demirspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Yusuf, Balkovec, Umut, Fer, Doumbia, Efecan, Oğuz, Ahmed Hassan.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Gulbrandsen, Belhanda, Emre.

Alanyaspor bu sezon birinci bölgede kaptırdığı toplar sonrası kalesinde en fazla gol gören takım konumunda. Adana Demirspor ise Fenerbahçe'nin ardından üçüncü bölgede kaptığı toplar sonrasından en fazla gol atan ekip. Alanyaspor ve Adana Demirspor, bu sezon Süper Lig'de attıkları gollerin en büyük bölümünü maçların son yarım saatlik dilimlerinde kaydetti. Geçen sezon iki takımın oynadığı maçlarda atılan yedi golün sadece biri bu dakika aralığında geldi.

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Geçen hafta Ümraniyespor karşısında ceza sahası dışından ilk Süper Lig golünü atan Wilson Eduardo, bu sezon rakip filelere gönderdiği üç golü de deplasman maçlarında kaydetti. Süper Lig'deki son iki deplasman maçında üç asist yapan Younes Belhanda, Adana Demirspor formasıyla dış sahada çıktığı daha önceki 16 karşılaşmada gol pası verememişti.

Adana Demirspor orta sahası Birkir Bjarnason, geçen sezon Alanyaspor'a karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağladı. Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli, Süper Lig kariyerinde vatandaşlarının çalıştırdığı takımlara rakip olduğu üç maçtan da galibiyetle ayrıldı ve bu karşılaşmalarda toplam 10 gol sevinci yaşadı.

ALANYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Alanyaspor Adana Demirspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.