Alanyaspor 6-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, Domuz Geceleri ve kabus gibi bir malikane...Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, 'Domuz Geceleri' ve kabus gibi bir malikane...#PLAYBOY
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca tabloyu paylaşırken not düştü: Omikrona karşı tedbir mesajıBakan Koca tabloyu paylaşırken not düştü: Omikron'a karşı tedbir mesajı#Koronavirüs
Erdoğanın açtığı hakaret davası sonuçlandı: CHPli Özkoça tazminat cezasıErdoğan'ın açtığı hakaret davası sonuçlandı: CHP'li Özkoç'a tazminat cezası#Engin Özkoç
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Servet değerine satıldılar İskoçyadaki bir çatı katında bulunmuştu... Aralarında Kanuninin tablosu da varServet değerine satıldılar! İskoçya'daki bir çatı katında bulunmuştu... Aralarında Kanuni'nin tablosu da var#Padişah
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Galatasarayın 11i belli oldu Sürpriz...Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Sürpriz...#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı
Korkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilirKorkutan görüntüler... Uyarılar peş peşe geldi: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir#Tonga
İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyorİGA’nın, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi çocuklara umut oluyor#Emine Erdoğan
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı#Bilecik
HABERLERSpor Arena Haberleri

Alanyaspor 6-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Hatayspor#Antalyaspor
Alanyaspor 6-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

Alanyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinde Emre Akbaba, mücadeleyi hat-trick yaparak tamamladı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Alanyaspor 6-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Akdeniz ekibi 17. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken 31. dakikada Eduardo ile farkı 2'ye çıkardı

Emre Akbaba, 59 ve 74. dakikalarda yine sahneye çıktı ve durumu 4-0 yaptı. Son sözleri ise 77 ve 80. dakikalarda Oğuz söyledi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor'un puanı 35 oldu. Hatayspor ise 35 puanda kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

17nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Borja, sol çaprazdan hızla içeri sokularak arka direğe topu yükseltti. Burada topla buluşan Emre Akbabanın ilk denemesinde defanstan seken topa tekrar vurduğu şut ağlarla buluştu: 1-0.

31inci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında iki rakibinden sıyrılan Emre Akbaba, koşu yapan Efecana ara pas gönderdi. Hızla rakip alana giren Efecan ceza sahasına sokulan Wilsonu gördü. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşu fileleri havalandırdı: 2-0.

Maçın ilk yarısı Alanyasporun 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

59uncu dakikada orta sahada topla buluşan Davidson, hızla sokularak ceza sahası dışından sert vurdu. Dönen topa kale önünde koşu yapan Emre Akbabanın şutu fileleri havalandırdı: 3-0.

68inci dakikada sol kanatta başlayan Hatayspor atağında Kahraba topu Lobjanidzeye aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girerek kale arka direğine ortaladı. Burada koşu yapan Diouf’un kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Bahattin Şimşek ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

74üncü dakikada Novais ceza sahasına koşu yapan Emrenin önüne uzun pas gönderdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Emrenin vuruşu fileleri havalandırdı: 4-0.

77nci dakikada Candeias hızla rakip sahaya çizgiden girdi. Ceza sahası paralelinden içeri yerden gönderdiği topa Oğuz Aydın gelişine sert vurarak takımının 5inci golünü kaydetti: 5-0.

80inci dakikada Candeiasın ceza sahasına gönderdiği ara pasta Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Top kaleci Abdullahın sağından ağlarla buluştu: 6-0.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame.

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hatayspor#Antalyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele