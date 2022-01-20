Alanyaspor 6-0 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Alanyaspor 6-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Akdeniz ekibi 17. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken 31. dakikada Eduardo ile farkı 2'ye çıkardı

Emre Akbaba, 59 ve 74. dakikalarda yine sahneye çıktı ve durumu 4-0 yaptı. Son sözleri ise 77 ve 80. dakikalarda Oğuz söyledi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor'un puanı 35 oldu. Hatayspor ise 35 puanda kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

17nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Borja, sol çaprazdan hızla içeri sokularak arka direğe topu yükseltti. Burada topla buluşan Emre Akbabanın ilk denemesinde defanstan seken topa tekrar vurduğu şut ağlarla buluştu: 1-0.



31inci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında iki rakibinden sıyrılan Emre Akbaba, koşu yapan Efecana ara pas gönderdi. Hızla rakip alana giren Efecan ceza sahasına sokulan Wilsonu gördü. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşu fileleri havalandırdı: 2-0.



Maçın ilk yarısı Alanyasporun 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.



59uncu dakikada orta sahada topla buluşan Davidson, hızla sokularak ceza sahası dışından sert vurdu. Dönen topa kale önünde koşu yapan Emre Akbabanın şutu fileleri havalandırdı: 3-0.



68inci dakikada sol kanatta başlayan Hatayspor atağında Kahraba topu Lobjanidzeye aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girerek kale arka direğine ortaladı. Burada koşu yapan Diouf’un kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Bahattin Şimşek ofsayt nedeniyle golü iptal etti.



74üncü dakikada Novais ceza sahasına koşu yapan Emrenin önüne uzun pas gönderdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Emrenin vuruşu fileleri havalandırdı: 4-0.



77nci dakikada Candeias hızla rakip sahaya çizgiden girdi. Ceza sahası paralelinden içeri yerden gönderdiği topa Oğuz Aydın gelişine sert vurarak takımının 5inci golünü kaydetti: 5-0.



80inci dakikada Candeiasın ceza sahasına gönderdiği ara pasta Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Top kaleci Abdullahın sağından ağlarla buluştu: 6-0.

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İLK 11'LER

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Hatayspor: Abdullah, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Saba, Dylan, Mame.



Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Emre, Juanfran, Borja, Furkan, Davidson.