Alanyaspor 6-0 Hatayspor

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Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bakasetas, 34. dakikada Bareiro, 45+2. dakikada Moubandje, 23, 67 ve 77. dakikalarda Davidson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Akdeniz ekibi puanını 10 yaparak liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada sol kanatta rakip oyuncudan kazandığı topu Bareiro, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



18. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası ortasına Davidson'dan önce Hatayspor defansı uzaklaştırmak istedi. Bakasetas, ceza sahası dışında önüne gelen topu, gelişine sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-0



23. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahası içinde Bareiro'ya çıkardı. Bareiro'nun arka direğe gönderdiği topu Davidson kaleye göndermek istedi. Kaleci Munir'in çıkardığı topu Davidson kafayla ağlarla buluşturdu: 2-0



34. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca, topu ceza sahası içindeki Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği topu Bareiro filelerle buluşturdu: 3-0



45 2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Moubandje, Davidson ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0



Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...