Alanyaspor 5-4 Başakşehir (Süper Lig maçı özeti)

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Alanyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Alanyaspor 5-4'lük skorla kazandı.

Ev sahibi takım, 13. dakikada Cordova ile öne geçerken yanıt 20. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.Ev sahibi takım, 13. dakikada Cordova ile öne geçerken yanıt 20. dakikada Deniz Türüç'ten geldi.

Yusuf Özdemir, 23'te Piatek 29'da sahneye çıktı ve devreye 2-2'lik skorla girildi.

Başakşehir, 57. dakikada Crespo ile ilk kez öne geçerken Alanyaspor, 80'de Richard, 82'de Augusto ve 90+1. dakikada Hadergjonaj 3 gol bularak skoru 5-3'e getirdi. Son sözü ise 90+6. dakikada Piatek söyledi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 29'da kalırken Alanyaspor'un 25 oldu.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih, Richard, Makouta, Hwang Ui-jo, Yusuf, Cordova.

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Başakşehir: Muhammed, Hamza, Opoku, Ba, Berat, Deniz, Crespo, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.