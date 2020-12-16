Alanyaspor 5 - 1 Adanaspor / Maçın özeti ve goller

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Alanyaspor ile Adanaspor karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip 14. dakikada Mustafa Pektemek ve 17'de Fatih Aksoy'un golleriyle 2-0 öne geçti.

25. dakikada Roni, Adanaspor adına farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Alanyaspor ikinci yarıda 69'da Mustafa Pektemek, 86'da Umut Güneş ve 90'da Bareiro ile 3 gol daha bularak maçı 5-1 kazandı.

Bu sonuçla Alanyaspor adını son 16 turuna yazdırırken, Adanaspor ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Alanyaspor 5 - 1 Adanaspor



14', 69' Mustafa Pektemek, 17' Fatih, 86' Umut, 90' Bareiro / 25' Roni

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Aytemiz Alanyaspor XI: Marafona, Tayfur, Fatih, Caulker, Moubande, Umut, Berkan, Salih, Efkan, Hasan, Mustafa.

Adanaspor XI: Yaşar, Donkor, Evren, Cenk, Ömer Çakı, Serhat, Umut, Tevfik, Eren, Ozan, Roni.

KUPADA KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

16 Aralık Çarşamba:

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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