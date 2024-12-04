×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alanyaspor 4 gol attı, tur biletini kaptı

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Fethiyespor#Sproanasayfa
Alanyaspor 4 gol attı, tur biletini kaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 16:16

Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında Alanyaspor sahasında oynadığı maçta 2’nci Lig 1’inci Grup’ta mücadele veren Fethiyespor’u 4-1 yenerek 5’inci Tur’a yükseldi.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında sahasında Fethiyespor ile karşılaştı. Turuncu yeşilliler, iyi başladığı ilk yarıda 11’inci dakikada Janvier’in gölüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor’un ikinci golünü 16’ncı dakikada Balkovec kaydederken, 28’inci dakikada ise Rony Lopes attığı golle farkı 3’e çıkarttı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında rakip sahada daha etkili olan ev sahibi ekip, 81’inci dakikada genç oyuncusu Arda Usluoğlu’nun gölüyle farkı 4’e çıkarttı. Fethiyespor’da 84’üncü dakikada Mehmet Türkmen, attığı golle skoru belirledi: 4-1. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Alanyaspor sahadan 4-1 üstünlükle ayrıldı ve kupada adını 5'inci Tur’a yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanyaspor#Fethiyespor#Sproanasayfa

BAKMADAN GEÇME!