Alanyaspor 4-1 Fatih Karagümrük

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Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Alanya'da oynanan müsabakada ev sahibi ekip galibiyete 7. dakikada Arda Usluoğlu, 24. dakikada Anıl Yiğit Çınar (KK), 26. dakikada Bera Çeken ve 67. dakikada Florent Hadergjonaj (P) ile ulaştı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor gruptaki ilk galibiyetine ulaşarak puanını 3'e yükselterek haftayı 2. basamakta kapattı. Konuk ekip ise ilk mağlubiyetini tadarak puanını 3'te bıraktı ve 4. sıraya geriledi.

Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Ankargücü'ne konuk olacak. Karagümrük ise sahasında İskenderun ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR ( İLK YARI )



7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasında Arda Usluoğlu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada sol kanattan Nejdet'in ortasında kaleci Emre topu uzaklaştırmak isterken, Anıl'a çarpan meşin yuvarlak kendi filelerine gitti. 2-0

26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerinde topla buluşan Augusto'nun şutunu kaleci Emre çeldi, dönen meşin yuvarlağı Bera ağlara yolladı. 3-0

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan sert şutunda top kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-1

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MAÇTAN DAKİKALAR ( İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)