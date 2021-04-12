Alanyaspor 3 - 2 Denizlispor (Maç özeti)

Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Mücadelede 2-0 yenik duruma düşen ev sahibi ekip, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Berkan, 68. dakikada Efkan ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Denizlispor'un 27. dakikada Bakalorz ve 51. dakikada Tusha ile bulduğu goller yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 52'ye yükseltti. Denizlispor ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Juanfran, topu yerden içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı.

20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki hamlede topu kontrol etti.

27. dakikada Yukatel Denizlispor, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI

47. dakikada sağ kanattan Özer Özdemir ile başlayan Denizlispor atağında Veton Tusha ceza sahasına girer girmez topu çıkardı. Sacko'nun bekletmeden gelişine vurduğu meşin yuvarlak, üst direğin yakınından dışarı çıktı.

51. dakikada Yukatel Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Sacko topu arkaya koşu yapan Bakalorz'a gönderdi. Bu futbolcunun yerden pasında Veton Tusha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

54. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan Kadzior, topu arka direğe ortaladı. Rakip defans arasında iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

68. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Hakemin serbest vuruş kararı sonrası Efkan Bekiroğlu'nun, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden doğrudan kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 2-2.

88. dakikada Alanyaspor maçta öne geçti. Sol kanattan ceza sahası çizgisi üzerinde Davidson'un ortasında, ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 3-2.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90 Ceyhun Gülselam), Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Davidson (Dk. 90 3 Umut Güneş), Bareiro (Dk. 46 Kadzior)

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş (Dk. 90 Dossevi), Bakalorz (Dk. 76 Muhammet Özkal), Veton Tusha (Dk. 65 Sagal), Diskerud (Dk. 65 Hasan Ayaroğlu), Sacko (Dk. 76 Mesanovic)

Goller: Dk. 27 Bakalorz, Dk. 51 Veton Tusha (Yukatel Denizlispor), Dk. 54 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 68 Efkan Bekiroğlu, Dk. 88 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Bareiro, Dk. 72 Caulker (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kubilay Aktaş, Dk. 66 Oğuz Yılmaz, Dk. 76 Bakalorz, Dk 9 5 Hasan Ayaroğlu (Yukatel Denizlispor)

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