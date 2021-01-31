Alanyaspor 3-1 Sivasspor / Maçın özeti ve goller

Alanyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanması gereken ve yağmur sebebiyle yarıda kalan mücadelede bugün karşı karşıya geldi. Alanyaspor mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı. Dün oynanan ilk 19 dakikalık bölümde 14. dakikada Fatih Aksoy ile gol bulan Alanyaspor, bugün oynanan kısımda da 45+3'te Davidson ve 60. dakikada Babacar ile iki gol daha buldu ve skoru 3-0'a taşıdı. Sivasspor'un sayısı ise 90'da Gradel'in penaltısıyla geldi.

Sivasspor'da Yatabare'nin 90+4'te attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 37'ye çıkardı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdağan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 86 Alpay Çelebi), Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 78 Kadzior), Berkan Kutlu (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Davidson, Babacar (Dk. 71 Bareiro)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye (Dk. 68 Camara), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 54 Felix), Yatabare, Hakan

Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Kayode (Dk. 81 Ninga)

Goller: Dk. 14 Fatih Aksoy, Dk. 45 2 Davidson, Dk. 60 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 Gradel (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Siopis, Dk. 82 Caulker (Aytemiz Alanayspor), Dk. 39 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını, ceza sahası içinde kaleci Samassa uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu Fatih Aksoy, yere düşmeden tek vuruşla filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Hakem Zorbay Küçük, elverişsiz hava şartları nedeniyle karşılaşmayı durdurdu. Ertelenen Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, bugün 16.00'da 19. dakikada başladı.

34. dakikada Alanyaspor savunmasının arkasına Appindangoye'nin gönderdiği topa Gradel hareketlendi. Kaleci Marafona çıkarak son anda rakibinin ayağından topu almayı başardı

40. dakikada sol kanattan ceza sahsı içine giren Babacar, yerden pasını Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden Berkan Kutlu'ya çıkardı. Berkan Kutlu'nun bekletmeden kaleye gönderdiği top direğin yanından dışarı çıktı.

45 2. dakikada Alanyaspor'un soldan geliştirdiği atakta Davidson sol çaprazdan ceza sahasına girerek, şutunu çekti. Caner Osmanpaşa'ya çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 2-0

52. dakikada sol kanttan kullanılan serbest vuruşta Salih Uçan topu ceza sahasına ortaladı. Caulker'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Orta alanda gelişen atakta Salih Uçan'ın pasına hareketlenen Babacar'ın ceza sahasına girer girmez şutunda, top ağlarla buluştu: 3-0.

66. dakikada gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın, karambol sonrası önüne gelen topla ceza yayına kadar girerek şutunu çekerken, kaleci Morafona meşin yuvarlağı çıkardı.

70. dakikada gelişen Sivasspor atağında Gradel'in soldan ceza sahasına ortası sonrası arka direkte Kayode'nin vuruşunda, kaleci Marafona topu çeldi. Dönen topu Yatabere tamamlamak istedi ancak Marafona tehlikeyi önledi.

87. dakikadaki Sivasspor atağında Alanyaspor ceza sahasına soldan giren Gradel, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel'in vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi ancak hakem Zorbay Küçük, ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı atışını tekrarlattı.

90. dakikada Sivasspor penaltıdan golü buldu. Topun başına ikinci kez geçen Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

90 3. dakikada Sivasspor'dan Gradel, serbest atışta topu ceza sahasına ortaladı. Yatabare kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ancak VAR kararıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.