Alanyaspor 3-0 Gaziantep FK (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. GAİN Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Alanyaspor'un gollerini 54. dakikada Fidan Aliti, 88 ve 90. dakikalarda Ui-jo Hwang kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor puanını 17'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.
Gaziantep FK ligde 7 maçtır deplasman galibiyeti alamıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Augusto, Cordova
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mbakata, Arda Kızıldağ, Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek, Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi, Okereke
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın ceza sahası yayına çıkardığı pasta topla buluşan Janvier'in sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada Alanyaspor'da sağ çaprazda Augusto'nun düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta, Janvier'in şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
39. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Okereke'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
54. dakikada Alanyaspor öne geçti. Cordova'nın ceza sahası yayında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aliti'nin sert vuruşunda, Emre Taşdemir'e çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
66. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Kodro'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
77. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cordova'nın verdiği pasla hızla ceza sahası içerisine giren Augusto'nun şutunda, top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Mustafa Burak Bozan'ın açılmasını fırsat bilerek araya giren Hwang, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0
90. dakikada Alanyaspor üçüncü golünü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Rony Lopes'in ayak dışıyla arka direğe gönderdiği pasla buluşan Hwang, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0