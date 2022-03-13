Alanyaspor 2-5 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Rossi ile öne geçerken Mesut Özil, 50. dakikada kaydettiği penatı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Akdeniz ekibi, 53 ve 67. dakikalarda Tayfur Bingöl ile bulduğu 2 gol, skora eşitlik getirdi.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde ise sahneye Arda Güler çıktı ve Fenerbahçe'ye bir kez daha öne geçirdi. Son sözleri ise 90. dakikada Pelkas ve 90+4. dakikada Berisha söyledi.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır kaybetmeyen sarı-lacivertlilerin puanı 50 oldu. Alanyaspor ise 46 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

16. dakikada Zajc’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mezut Özil’in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

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19. dakikada Efecan Karaca’nın ceza alanı dışından plase vuruşunu kaleci Altay güçlükle çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yerden yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Novais’in vuruşunu kaleci güçlükle engelledi. Dönen topu önünde bulan Emre Akbaba’nın şutu defansa çarparak kornere gitti.

26. dakikada Altay Bayındır’ın savunma arkasına gönderdiği topta Rossi, kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Mesut Özil’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Dursun’un plase vuruşu sol alt kale direğinden oyun alanına döndü.

38. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Miha Zajc’ın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

44. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına sarkan Efecan Karaca vuruşunu yapmak isterken, Kim araya girdi, kaleye yönelen topu Altay güçlükle kornere çeldi.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun