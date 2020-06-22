Alanyaspor 2-2 Trabzonspor | Maçın golleri ve özeti
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 28. haftanın kapanış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 90+5. dakikada yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da kozlarını paylaştı. Trabzonspor, 90+5. dakikada yediği golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı ve liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı.
Trabzonspor'un golleri 7. dakikada Abdülkadir Ömür ve 52. dakikada Filip Novak atarken Alanyaspor'un gollerini 45+1. dakikada Papiss Cisse ve 90+5'te Bakesetas attı.
Trabzonspor'da 80. dakikada Hosseini, Alanyaspor'da ise 82'de N'Sakala kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İLK YARI
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.
45 1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
İKİNCİ YARI
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