Alanyaspor 2-1 Trabzonspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gain Park'ta oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor 8. dakikada Draguş'un golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip 44. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle skoru eşitledi. 50. dakikada Augusto ile bir gol daha bulan Alanyaspor maçı kazanıp ligde 5 maç sonra galip geldi.

Alanyaspor'da Yusuf Özdemir 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon deplasmanlarda galibiyeti olmayan Trabzonspor 15 puanda kaldı. Sami Uğurlu yönetiminde ikinci maçında ilk galibiyetini alan Alanyaspor ise puanını 14'e yükseltti.

90+7'DE TOP AĞLARA GİTTİ AMA...

10 dakika uzatma verilen maçın 90+7. dakikasında Trabzonspor Enis Destan'la golü buldu ancak hakem Burak Pakkan kornerde ceza alanındaki pozisyona faul düdüğü çaldı ve golü vermedi.

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ŞENOL GÜNEŞ, AYBABA'YI GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçıyla Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik direktörler sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

1- Rıza Çalımbay - 646

2- Şenol Güneş - 622

3- Samet Aybaba - 621

ALANYASPOR 2-1 TRABZONSPOR

GOLLER: 8' Draguş, 44' Hadergjonaj (P), 50'Augusto

KIRMIZI KART: 70' Yusuf Özdemir

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Makouta, Richard, Janvier, Efecan, Augusto, Cordova

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Malheiro, Arif, Mendy, Umut Güneş, Cham, Cihan, Draguş, Banza

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Hadergjonaj'ın ara pasına hareketlenen Augusto, sağ çaprazdan ceza saha içine girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-1

52. dakikada ceza sahası içerisinde Draguş'un akrobatik vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

53. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

66. dakikada Alanyaspor savunmasının hatasında Cham'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın kalecinin üstünden aşırttığı top kale direğinin yanından auta gitti.

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