Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)

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Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdikten sonra oynadığı 2 maçı da kazanan Alanyaspor, Kasımpaşa'yı de 2-0 yenmeyi başardı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Efecan Karaca ve 83. dakikada Davidson kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Alanyaspor, puanını 12'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan gelen ortayı, Umut Bozok kontrol etmek isterken Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan meşin yuvarlağa gelişine vuran Eysseric'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.

8. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören yerden topla buluşan Davidson'ın ara pasında Diedhiou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, top üstten auta gitti.

38. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortaya Kasımpaşa defansından önce Diedhiou kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

44. dakikada Alanyaspor, Diedhiou ile bir kez daha gole yaklaştı. Awaziem'in rakip ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Diedhiou uzanarak ayak koydu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çıkardı.