Alanyaspor 2-0 Galatasaray | Maçın özeti ve önemli anları

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya'da karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek yarı final için avantajı aldı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bekasetas ve 55. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

18’inci dakikada gelişen Galatasaray kontratağında orta sahada topu kazanan Jimmy Durmaz hızla rakip sahaya sokuldu. Ceza sahasının yaklaşık 10 metre gerisinden topu düzelten Durmaz sert vurdu. Direkte patlayan topu Alanyaspor savunması kornere gönderdi.

20’nci dakikada köşe vuruşu kazanan Aytemiz Alanyaspor’da topun başına Onur geçti. Kale önüne yükselen topu Galatasaray savunması ceza sahası dışına uzaklaşırdı. Dönen topu çizgi gerisinde kontrol eden Bakasetas sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Okan’ın solundan geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.

45’inci dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Onyekuru topu çizgi boyunca taşıyarak ceza sahası çaprazına geldiğinde kale önüne ortaladı. Yükselen topa penaltı noktasında kafaya çıkan Belhanda’nın vuruşu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

47’nci dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Sekidika’nın ortasında topu kale önünde indiren Jimmy geriden koşu yapan arkadaşı Belhanda’ya çıkardı. Ceza sahası dışında topu yakalayan Belhanda gelişine yerden sert vurdu. Top direği sıyırarak auta gitti.

49’uncu dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında topu rakip alana taç çizgisi üzerinde taşıyan Onur, meşin yuvarlağı ara pasla Efecan’a gönderdi. Hızla ceza alanına giren Efecan topu ceza sahası dışındaki Bakasetas’a aktardı. Bu oyuncunun önünü boşaltarak yaptığı sert vuruşu kaleci Okan’dan döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

55’inci dakikada Alanyaspor’un sağ kanatta kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Onur, meşin yuvarlağı penaltı noktasına gönderdi. Burada topa yükselen Caulker kafayla kale önüne pasladı. Kaleye arkası dönük Fernandes’in gelen topu göğsünde yumuşatarak yaptığı röveşata vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

62’nci dakikada sağ kanattan gelişen Galatarasay atağında Jimmy Durmaz’ın ortasında topla buluşan Adem’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarptı. Yükselen topu Caulker kafayla uzaklaştırmak istedi. Kaleye yönelen topu Marafona üst direkte yumruklayarak kornere gönderdi.

Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Jesse Sekidika'yı yakından tanıyalım...





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