Alanyaspor 1-2 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu.

Alanya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Akdeniz ekibi, 23. dakikada Vilhena ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Galatasaray, 51. dakikada Aliti'nin kendi kalesine ve 62. dakikada Victor Osimhen'in golleriyle geri döndü.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 68 yaparak liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

4 MAÇLIK HASRETİ BİTİRDİ

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 4 maçtır kazanamama serisini sona erdirdi. Aslan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u yendikten sonra ligde Fenerbahçe ile 0-0 ve Kasımpaşa ile 3-3, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile 0-0, UEFA Avrupa Ligi’nde de AZ Alkmaar ile 2-2’lik berabere kalmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen topu indirdi. Pozisyonun devamında Frankowski'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı.

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10. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı.

23. dakikada Yusuf Özdemir’in sol kanattan ortasında top arka direkte Hadergjonaj’da kaldı. Hadergjonaj'in pasında ceza sahası içinde Vilhena'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Frankowski'nin kısa kalan pasını iyi değerlendiren Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un uzaklaştırmak istediği top Aliti'ye çarptı ve ağlara gitti. 1-1

62. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

76. dakikada orta sahada topla buluşan Sara, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul topu dışarı çeldi.

85. dakika orta sahada topla buluşan Yunus Akgün ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in, kaleci Ertuğrul'u çalımladıktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

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İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Richard, Cordova, Vilhena, Makouta, Sporar.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.