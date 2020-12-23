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Haber Giriş: 23.12.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti ve golleri)

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Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti ve golleri)
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Süper Lig'de lider Alanyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşadı.

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  • Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
  • Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
  • Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
  • Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken son 5 maçta 4. kez galip gelemedi.

Alanyaspor'un golünü 32. dakikada Babacar atarken Yeni Malatyaspor'un golü 60. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 27 puanla lider olmaya devam ederken son haftaların formda takımı Yeni Malatyaspor 20 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.
17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0

İKİNCİ YARI

Birazdan...

Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti ve golleri)

Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor (Maç özeti ve golleri)

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