Alanyaspor 1-1 Trabzonspor / Maçın özeti ve golleri

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Alanyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Alanyaspor'un golünü 49. dakikada Steven Caulker attı. Trabzospor'un golünü de 59. dakikada Steven Caulker kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Alanyaspor namağlup unvanını sürdürdü ve puanını 17'ye çıkardı. Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti olan, son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik alan Trabzonspor ise 6 puana yükseldi.

ALANYASPOR 1-1 TRABZONSPOR

GOL: 49' Caulker (Alanyaspor), 59' Caulker (k.k.) (Trabzonspor)

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Kamil Ahmet, Pereira, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Djaniny.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

İLK YARI

1' Efecan'ın sağdan ortasında Bareiro'ya gelen topu savunma son anda kesti.

3' Alanyaspor 4-2-3-1, Trabzonspor 4-1-4-1 formasyonuyla sahada

9' Abdulkadir Ömür'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Djaniny'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

15' Edgar'ın uzaklaştırdığı top Bareiro'nun kafasına isabet etti. Golcü futbolcu yerde kaldı. Tedavisi yapılıyor...

19' Trabzonspor gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Djaniny kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, Marafona açıyı iyi kapattı ve gole izin vermedi.

25' Trabzonspor yine gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Djaniny karşı karşıya pozisyonda yine Marafona'yı geçemedi.

29' Moubandje'ye faul yapan Serkan Asan sarı kart gördü.

30' Salih Uçan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Uğurcan'da kaldı.

33' Hava topu mücadelesinde Salih Uçan ile Abdulkadir Parmak çarpıştı ve sakatlık geçirdi.

37' Djaniny yine sol çaprazda gole yaklaştı, yine vuruşunda Marafona başarılı.

39' Siopis'in pasında savunma arkasına sarkan Bareiro'nun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti ancak bayrak havada. Ofsayt

40' Ali Palabıyık pozisyonla ilgili VAR incelemesini bekledi ve ofsayt kararını değiştirmedi.

44' Pereira savunma arkasına sarktı, sol çaprazdan içeri çevirdi, Caulker topu karşıladı ve gole izin vermedi.

45+1' Alanyaspor hızlı atağında Uğurcan'ı önde gören Bareiro'nun uzaklardan vuruşunda Uğurcan çizgide topu kontrol etti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

49' GOL! Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşa arka direkte kafayı vuran Caulker'ın şutu ağlarla buluştu.

53' Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür sakatlık geçirdi. Hava topuna yükselen genç futbolcu yere indikten sonra sakatlandı. Abdulkadir Ömür sedyeyle kenara alındı. Değişiklik yapılacak.

55' Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu. Djaniny ise yerini Afobe'ye bıraktı.

59' GOL! Caulker bu kez kendi kalesine attı! Trabzonspor maçta eşitliği yakalıyor... Sağdan yapılan ortada kaleciden seken top Caulker'a çarparak ağlara gitti.

63' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Caulker kafayı vurdu, top Uğurcan'da kaldı.

73' Efecan'ın sağ çaprazdan sert şutunda savunmada Vitor Hugo'ya çarpan top Uğurcan'ı yanıltıp dışarı gitti.

74' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Caulker kafayla topu indirdi, Bareiro dönerek vurmak istedi ancak topu ıskaladı.

87' Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Marafona'dan sekti, ardından Hugo'dan önce Marafona topu kontrol etti.

89' Steven Caulker'ın kafa vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.

90' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

90+5' Maçın uzatma bölümünde Trabzonspor'un baskısı var rakip ceza alanı çevresinde.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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