Alanyaspor 1-1 Göztepe (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 3. hafta açılış maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe'nin golünü 45. dakikada Heliton atarken Alanyaspor'un sayısını 48'de Yusuf Özdemir kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 3'e, Alanyaspor ise 2'ye yükseltti.

ALANYASPOR 1-1 GÖZTEPE

GOL: 45' Heliton, 48' Yusuf Özdemir

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Makaouta, Richard, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova.

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma, Solet, Dennis, Tijanic, Kubilay, Romulo.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in vurduğu kafa vuruşu auta çıktı.

45. dakikada sol kanattan Djalma'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Heliton ağlara gönderdi. 0-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada sağ kanattan Makouta’nın pasında arka direkte Yusuf Özdemir topu ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada sağ kanattan Ramulo’nun ortasında arka direkte Juan’ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışından Makouta’nın vuruşunda top kalecide kaldı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Djalma'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo'nun vurduğu kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topa bir kez daha kafa ile vuran Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.