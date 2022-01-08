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Alanyaspor 1-1 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

#Alanyaspor#Başakşehir
Alanyaspor 1-1 Başakşehir (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Belözoğlu'nun İstanbul ekibindeki yenilmezlik serisi 12 maça yükseldi.

Alanyaspor - Başakşehir maçından fotoğraflarAlanyaspor - Başakşehir maçından fotoğraflar
Alanyaspor - Başakşehir maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin 14. dakikasında Babacar ile öne geçen Alanyaspor, 45. dakikada Caicara'nın golüne engel olamadı.

Başakşehir'de 41. dakikada Ömer Ali Şahiner kırmızı kart görürken ev sahibi ekipte 55. dakikada Umut Güneş direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in puanı 34 oldu. Emre Belözoğlu'nun İstanbul ekibindeki 13. maçta da yenilgi yüzü görmedi. Alanyaspor'un puanı ise 29'a yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın içeriye yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunu kaleci Marafona kurtardı.

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14. dakikada Efecan Karaca’nın sağ kale çizgisinden kale içine ortasında Babacar, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada Juanfran’ın pasında ceza yayı yakınında topla buluşan Babacar’ın şutu az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Deniz Türüç’ün ceza alanı içine çevirdiği topta defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Mahmut Tekdemir’in şutu üstten auta gitti.

38. dakikada Okaka’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner’in vuruşu ağlara gitti. Golden önce Ömer Ali Şahiner’in Efecan Karaca’ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.

39. dakikada golün ardından sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, golün iptal edilmesinin ardından itirazları neticesinde bir sarı kart daha görünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Çaiçara’nın şutu kalecinin solundan filelere gitti. 1-1

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

 

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Efkan, Umut, Efecan, Novais, Davidson, Babacar

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Berkay, Ömer Ali, Okaka

 

 

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#Alanyaspor#Başakşehir

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