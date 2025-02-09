Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe maç özeti (Süper Lig)

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.
GAIN Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 54'e yükseltti ve 57 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
İki maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Hatayspor'un konuğu olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, ara pasla Talisca’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'den sekerek Oğuz Aydın'a geldi. Oğuz'un ankaya çıkardığı topu Syzmanski, ağlarla buluşturdu: 0-1. Sarı-lacivertlerde Sebastian Szymanski Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü kaydetti.
26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
67. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Richard'ın şutu defanstan döndü. Dönen topa Hadergjonaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
76. dakikada sol kanattan Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.
82. dakikada ceza sahası dışından Augusto'nun sert şutunda top kaleci İrfan'da kaldı.
90+6. dakikada ceza sahası içerinde topla buluşan Osayi'nin pasında Fred'in şutu kaleci Yusuf'ta kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
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