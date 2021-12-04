Alanyaspor 0-1 Sivasspor (Maç Özeti ve Golleri)

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Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Demir Grup Sivasspor oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren tek golü 53. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti. Ev sahibi ekip ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 85. dakikada gördüğü ilk sarı karttan saniyeler sonra 86. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Alınan bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor puanını 19'a yükseltti ve 14. sıraya yerleşti. Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 14. basamakta kaldı.

SİVASSPOR ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 4 maç sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR (İLK YARI)

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7. dakikada Fajr'ın sağ kanada gönderdiği topu alan Pedro Henrique, içeriye doğru kat ederek şutunu attı. Top yandan auta gitti.

21. dakikada sol kanatta topla buluşan Gradel, içeriye doğru kat ettikten sonra ters ayağıyla şutunu çekti, top az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunu attı, ancak top savunmadan geri döndü.

37. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Gradel, Juanfran'dan sıyrıldıktan sonra topu sert bir şekilde kale alanına gönderdi, ancak orada topa kimse dokunamadı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Fajr'ın sol kanada gönderdiği topu alan Gradel, iki rakibinden sıyrılarak içeriye girerek vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kaleci Serkan'ı yanıltsa da tecrübeli kaleci köşeye uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

51. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Gradel'in pasında ceza sahası çaprazında topu kontrol eden Kerem Atakan Kesgin'in sert şutunda top filelere gitti. 0-1

68. dakikada Fajr’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında c Hakan Arslan’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel’in şutu yandan dışarı çıktı.

85. dakikada Tetah’a yaptığı faulün ardından Uğur Çiftçi, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba’nın arka direğe ortasında Efecan Karaca’nın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Bilal Gölen xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Juanfran x, Awaziem x, Mevlja x, Ahmet Gülay x (Buluthan Bulut dk. 69 x), Fatih Aksoy x (Tetah dk. 82 ?), Eduardo x (Oğuz Aydın dk. 51 x), Efecan Karaca x, Candeias x (Emre Akbaba dk. 69 x), Babacar x (Ahmet Ildız dk. 51 x), Diedhiou x

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Caner Osmanpaşa xx (Ahmet Oğuz dk. 82 ?), Dimitrios xx, Samba xx, Uğur Çiftçi xx, Cofie xx, Fayçal Fajr xx, Kerem Atakan Kesgin xxx (Hakan Arslan dk. 67 x), Pedro Henrique xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 75 x), Max Gradel xxx, Yatabare x (Kayode dk. 67 x)

Gol: Kerem Atakan Kesgin (dk. 51) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Uğur Çiftçi (dk. 85) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Yatabare (Sivasspor) Awaziem, Fatih Aksoy (Alanyaspor)