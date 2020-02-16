Alanyaspor 0-1 Gençlerbirliği | Maçın özeti
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve 7 maç sonra kaybetti.
Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor, girdiği pozisyonları değerlendiremezken Gençlerbirliği, 76. dakikada Bogdan Stancu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 galip geldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 24'e çıkarttı. Erol Bulut'un ekibi Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
Süper Lig'de 23. hafta maçlarında Alanyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Ankara derbisinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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