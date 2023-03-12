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Alanya Kestelspor'u taşıyan otobüs kaza geçirdi! 15 yaralı var, iki futbolcunun durumu ağır

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#Alanya Kestelspor#Trafik Kazası#TFF 3. Lig
Alanya Kestelsporu taşıyan otobüs kaza geçirdi 15 yaralı var, iki futbolcunun durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 10:43

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor, Ofspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın dönüşünde Alanya'ya varmak üzereyken trafik kazası geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada teknik ekip ve futbolcuların 15'inin yaralandığı, iki futbolcunun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

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TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'un takım otobüsü, Of deplasmanından dönerken bu sabaha karşı 04:20 sularında Alanya'ya yakın bir noktada trafik kazası geçirdi.

TEKNİK DİREKTÖR, YARDIMCISI VE 13 FUTBOLCU YARALANDI! 2 FUTBOLCUNUN DURUMU AĞIR

Alanya Kestelspor'un sosyal medya hesabından kazayla ilgili açıklama yapıldı.

11 Mart tarihinde deplasmanda oynadığımız Ofspor müsabakası dölnüşü gece saat 04:20'de Alanya girişi Ulaş mevkiinde kafilemizi taşıyan minibüsümüz kaza yapmış olup teknik direktörümüz, yardımcısı ve 13 oyuncumuz kazada yaralanmıştır. Kaza sonrası bölgedeki hastanelere nakilleri yapılmış ve tedavilerine başlanmıştır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun can kaybımız yoktur.

Bir oyuncumuzun Antalya Tıp Fakültesi'ne ameliyat için sevki yapılmış olup, diğer bir oyuncumuz da ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınmıştır. Diğer oyuncularımızın ve teknik ekibimizin tedavileri devam etmektedir.

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BAŞKAN LEVENT UĞUR: İKİ FUTBOLCUMUZUN DURUMU AĞIR

Kulüp Başkanı Levent Uğur kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı: Alanya’ya 2-3 kilometre kala kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. 15 kişi yaralandı. Futbolcularımızdan 2’sinin durumu ağır ve Antalya’ya gönderildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz.

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#Alanya Kestelspor#Trafik Kazası#TFF 3. Lig

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