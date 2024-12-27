Al Shabab'la anlaşan Fatih Terim, havalimanında konuştu! Türkiye'den transfer yapacak mı? Ekibinde Hamza Hamzaoğlu sürprizi

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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab'ta Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen Fatih Terim, yeni macerası öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN YIL DA 27 ARALIK'TA GİTMİŞTİM..."

Birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta. Kampın ardından Riyad'a geçeceğiz. Geçen sene 27 Aralık'ta gitmiştim. Demek ki aralık ayına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yerlere gidebiliriz.

Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız yukarılara tırmanmak için. Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz.

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"EKİBİMDE HAMZA HAMZAOĞLU VAR"

Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

"DÜNYANIN GÖZÜ ORADA"

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum.

"SEZON SONU MEMNUN KALIRSAK..."

Görüşmemizde birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım.

TÜRKİYE'DEN TRANSFER YAPACAK MI?

Hatırlarsak, koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim, hala bilmeyen yöneticilerimiz var. Oradan itibaren Türk oyuncuların yurt dışında daha fazla oynadığını görüyoruz. Dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncuları milli takıma çağırıyoruz. Bu benim için zevk ve mutluluk. Türk oyuncular her yerde var, orada da var, Merih var. Bizden giden oyuncular da var. Bu, çok doğal bir şey ama onunla ilgili şu anda bir şey konuşamam. Olabilir. Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok.

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"EŞİM BANA 'FUTBOL AKLINI EMEKLİ ETME' DER"

Çok iyiyim, hırslıyım. Zaten ben o hırsta olmazsam ben kendim söylerim. Her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, "Futbol aklını sakın emekli etme" diye dolayısıyla iyiyim. Çalışan arkadaşlarım için parantez açayım, hepsi birbirinden önemli insanlar. Ama bir parantez, şimdiye kadar çalıştıklarıma da parantez açmak istiyorum. Bu kez Necati yok mesela. Hayatımda birçok insanla çalıştım. Çalıştığım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli, değerli benim için. Bu arkadaşlarımın da olağanüstü çalışma azimlerini gördüm. Benimle çalışan arkadaşlarım benim için çok değerli o yüzden.

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PAVEL NEDVED İLE ÇALIŞACAK OLMASI

Pavel Nedved benim için başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'yken, o Juventus'taydı. Biraz bahsettik ondan da. Çok büyük bir oyuncu. Juventus'ta oyunculuktan sonra sportif direktörlük kısmında çok emekleri oldu. Şu anda Al Shabab ile birlikte. Onunla birlikte olacağım için de mutluyum. Önemli bir oyuncu, sembol diye düşünüyorum. Kulüpler büyürler ama sembolleriyle büyürler. Doğru seçim diye düşünüyorum.

"4 TAKIM DAHA İYİ GÖZÜKÜYOR AMA..."

Önümüzdeki 4 takım, 3 değil, 4 takım bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Dünyayı takip eden biri olarak bunu ben de biliyorum. Ama herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle. Herhangi bir isim söylemedim yönetime de. Çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. 6'sında maçımız var, yılbaşına az kaldı. Eğer yapılacaksa burada yapılacak ama açıkçası, konuşmaya başladığımızdan itibaren takım ve oyuncularla ilgili konuştuk. Tanıdığım oyuncular var. Tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Geldiğim takımlarda kimseyi görmeden göndermedim. Eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. O dört takımın daha önde olduğu kesin ama kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısada yapmak zorundayız, yapacağız inşallah.

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"BEN ASLA GERİ ÇEKİLMEM"

Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama öncesi kendi aralarında 'geri çekil' şeklinde konuşmalarına 'Ben mi geri çekileyim? Hayatım boyunca geri çekilmedim' diye esprili bir yanıt verdi.